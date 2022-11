La vita mi ha dato una seconda possibilità | ma tutti mi negano il diritto di essere felice

Leggi su dilei

(Di domenica 13 novembre 2022) Buon pomeriggio, sono una 47enne separata da quasi 5 anni, ma non per scelta mia. Ho conosciuto il mio ex marito a 19 anni, unaa renderlo. Per lui non ho studiato, sono andata subito a lavorare perché lui non lavorava. A 24 anni ci siamo sposati perché lui lavorava e stavamo bene, ci amavamo tanto ma era un uomo troppo meticoloso, programmava tutto e di fronte agli imprevisti andava in tilt. Premetto che non aveva mai avuto un buon rapporto con la sua famiglia che ci ha sempre messo i bastoni tra le ruote nonostante fossero pessimi e disamorati. A 26 anni è nata la nostra prima figlia, ma tra varie difficoltà lavorative sue, andavamo avanti nella semplicità sostenendo i sempre a vicenda. Poi decisi di licenziarmi e di aprire un negozio tutto mio. Sono iniziati i nostri problemi, è nata labambina, l’attività non ...