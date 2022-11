Incidente sul GRA all’altezza di Bufalotta | traffico in tilt

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 novembre 2022) Ancora una Roma. E ancorae automobilisti incolonnati anche in questa domenica. Questa volta il sinistro è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare, una delle principali arterie della Capitale,dell’uscita per. Dalle prime informazioni, pare ci sia stato un tamponamento tra più auto e nell’impatto una vettura si è ribaltata. Tamponamento sul GRA Ancora poche e frammentarie le informazioni, ma pare che a scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, siano state più vetture. Poco fa, infatti, si è registrato un tamponamento al km 26,200 in carreggiata esterna e attualmente si circola solo sulla corsia centrale. Non è ancora chiaro se ci siano o meno dei feriti, mentre quello che è certo è che ilè in. Anche di domenica. Sul posto gli ...