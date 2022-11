Ginnastica | partite le indagini sulle Accademie e nomitata la Duty Officer La Federazione si costituirà parte civile

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) Lad’Italia ha espresso dispiacere per la sofferenza che sta emergendo in questi giorni e la piena vicinanza alle atlete (in particolar modo della ritmica) che nelle ultime settimane hanno raccontato di aver subito abusi psicologici. Il Presidente Gherardo Tecchi ha voluto ringraziare le ragazze per aver sollevato l’attenzione su un tema importantissimo per la FGI, ovvero quella della salute psicofisica delle atlete che viene prima dei risultati sportivi. Il numero 1 della Polvere di Magnesio tricolore ha ribadito l’impegno di tutta laalla salvaguardia della salute delle ginnaste e dei ginnasti. Il Consiglio Direttivo ha deliberato all’unanimità la convocazione di un’assemblea straordinaria con tutti i direttori tecnici, i team manager e direttori dei centri federali affinché adottino tutti nuove e ...