F1 | Ross Brawn è convinto | “Sprint Race spettacolare | la prova in Brasile è stata fantastica”

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) Esame superato. La F1 sta cercando costantemente aggiornamenti per attirare il pubblico e rendere meno scontata la categoria. Da questo punto di vista, ladi Interlagos, penultimo round del Mondiale 2022 in, ha destato non poco interesse. A lodare le dinamiche di tale format è stato, direttore sportivo del Circus. Parlando ad Auto, Motor e Sport,ha dichiarato che la garaesattamente come la F1 l’aveva immaginata inizialmente. Un modo per rispondere alle critiche c’erano state di recente in merito a questo cambiamento nel weekend. Max Verstappen, ad esempio, aveva criticato l’introduzione di questa novità nel fine-settimana, ritenendo non così affascinante tale soluzione. Tuttavia, gli organizzatori ...