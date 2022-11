Cerri risponde a Coda | Genoa - Como finisce 1 - 1 Due punti in 3 partite per i rossoblù

Blessin apre la ripresa lanciando Hefti e Yeboah, mentre Longocon Cesc Fabregas, all'ottava presenza in Serie B. Il secondo tempo è un remake del primo, tra un'altra rete annullata ...Apre Coda,: finisce 1 - 1 al Ferraris tra Genoa e Como. Ed è il quinto pareggio in sei partite tra le mura amiche per i rossoblù. Subito i lombardi protagonisti, dopo tre minuti col gol annullato ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Apre Coda, risponde Cerri: finisce 1-1 al Ferraris tra Genoa e Como nel posticipo domenicale della tredicesima giornata di serie B. Ed è il quinto pareggio in sei partite tra le mura amiche ...