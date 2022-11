BALLANDO | FUORI COSTAMAGNA | BARALE E CASSINI LA CLASSIFICA DELLA SESTA PUNTATA

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 13 novembre 2022)dicon le Stelle con ben tre coppie che escono di scena. Si parte con il ritiro di Luisellae Pasquale La Rocca per un infortunio che necessita di riposo totale per recuperare in vista del ripescaggio. Eliminate invece le coppie Darioe Lucrezia Lando e Paolae Roly Maden. Unamolto movimentata per lo show di Milly Carlucci tra emozioni, tensioni, la ballerina per una notte Giovanna Ralli, invitata come concorrenteprossima edizione di, e l’immancabile barzelletta a sfondo erotico di Iva Zanicchi. In vetta allaLorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina.CON LE STELLE:...