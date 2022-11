Auto fuori strada nei pressi della Zingara Morta | un ferito

(Di domenica 13 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente nella tarda mattinata presso lastatale Sannitica che collega la provincia di Benevento al territorio molisano. Un uomo ha perso il controllosua Fiat Panda poco prima, in direzione Campobasso. L’è finita contro il guardrail per poi ribaltarsi in una cunetta a bordo. Il conducente ha riportato solo ferite lievi, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

