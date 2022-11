Zen – Grogu and Dust Bunnies | su Disney+ il cortometraggio di Studio Ghibli

Leggi su screenworld

(Di sabato 12 novembre 2022) Lucasfilm ehanno unito le forze e realizzato unanimato, intitolato Zen –ande dedicato a Baby Yoda, personaggio iconico di The Mandalorian, la serie ambientata nell’universo di Star Wars. L’opera è stata aggiunta oggi, 12 novembre 2022, sue rappresenta una delle collaborazioni creative più promettenti e adorabili per entrambi gli studi creativi. Zen –and, a hand-drawn animated Original short by. Streaming tomorrow on @DisneyPlus. pic.twitter.com/xR961EvoDk — Disney (@Disney) November 12, 2022 Ilsu Baby Yoda riunisce l’adorabile co-protagonista di The ...