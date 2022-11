Tensioni a Trastevere tra polizia e anarchici | in 400 a manifestare contro il 41 bis di Alfredo Cospito

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 novembre 2022) Momenti di tensione questo pomeriggio in Piazza Gioacchino Belli, a, a seguito del raduno di circa 400in protestail regime di 41bis al quale è sottoposto, uno dei leader del movimento insurrezionalista. Condannato, con rito abbreviato, nel 2013 a dieci anni ed otto mesi insieme a Nicola Gai — per lui la pena è invece di 9 anni e 4 mesi — per aver gambizzato, il 7 maggio del 2012, a colpi di pistola Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo nucleare. Corteo No Green Pass a Roma: violenti scontri tra manifestanti etraLa situazione ha iniziato a degenerare quando ad un certo punto un gruppo ha tentato di ...