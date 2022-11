Pioli | “Stiamo aiutando tutti a rendere al massimo” | News

Stefanopresenta la gara con i viola nella consueta conferenza stampa della vigilia: Sul ... quindi liaiutando tutti per farli rendere al massimo e saranno tutti pronti per giocare da ......parlando di spogliatoio, ma non di schemi;parlando di tutto, tranne di quello che conta: la Roma gioca male . Una mourinata , appunto. E non ve lo vorrei dire, ma per una volta...Dopo un avvio non di certo incoraggiante, Ciprian Tatarusanu è riuscito comunque a dire la sua tra i pali della porta rossonera. O almeno, è quello che ha fatto intendere mister ...Stefano Pioli, tecnico del Milan, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha parlato anche di cosa si aspetta dai viola: "Abbiamo rispetto per loro ...