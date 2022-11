Migranti | Bonelli | ' pronti a denunciare governo se torna sequestro navi'

(Di sabato 12 novembre 2022) Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "La premier Meloni sta svelando la vera faccia del suodi destra con la gestione della vicenda, ripercorrendo la strada già inaugurata da Matteo Salvini come Ministro dell'Interno: nessuna umanità nei confronti delle donne, dei bambini e degli uomini naufraghi tentando di rispolverare proprio i cosiddetti decreti sicurezza del leader della Lega, come promesso in campagna elettorale, con il ritorno deldelledelle Ong". Cosí il co-portavoce di Europa Verde Angeloe deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. “Come Alleanza Verdi e Sinistra non permetteremo l'escalation di atteggiamenti razzisti di questa destra disumana. Saremoa controllare qualsiasi atto discriminatorio, aa tutti i ...

Navi, Meloni risponde alla Francia: 'Accordi da rivedere: così isolate noi, non gli ... Matteo Renzi (23), e poi Nicola Fratoianni e Angelo, appaiati intorno al 20 per cento. Ultimo, ...Angelo, che è salito a bordo della terza nave, la Geo Barents, invita Meloni e i suoi ... Definite '' e non 'profughi' Comments commentsRoma, 12 nov. (Adnkronos) – “La premier Meloni sta svelando la vera faccia del suo governo di destra con la gestione della vicenda migranti, ripercorrendo la strada già inaugurata da Matteo Salvini co ...“Provate a dire a una persona che è arrivata fino a qui che quella accanto può sbarcare, ma lei no. Questa qui è una forma di tortura mentale che genera fragilità. Ed è qualcosa che è stato indotto, c ...