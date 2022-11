LIVE Napoli-Udinese 0-0 | super parata di Meret su Deulofeu

15:00 - Inizia la partita, calcio d'inizio affidato al! 14:55 - Le squadre scendono in campo, tra poco ci sarà il calcio d'inizio. Formazioni Ufficiali(4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, ......30SRF Parma U19 - Venezia U19 14:30SRF Spal U19 - FeralpiSalò U19 14:30SRF Ternana U19 - Ascoli U19 14:30SRF Vicenza U19 - Pordenone U19 14:30SRF ITALIA SERIE A- Udinese 15:00 Sampdoria - ...Premi F5 per aggiornare. Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Udinese, gara valida per la 15 giornata del campionato di Serie A. 15:00 – Inizia la partita, calc ...premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live 14:56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. 14.51 - Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha ...