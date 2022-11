Kim chiede scusa per il suo errore | «Gli errori mi renderanno solo più forte»

(Di sabato 12 novembre 2022) La gara contro l’Udinese vinta oggi dal Napoli al Maradona ha visto il primostagionale del sudcoreano Kim che stranamente si è addormentato, si è lasciato portare via il pallone da Samardzic che con un bel sinistro ha trovato il palo lontano e ha battuto Meret. Unche non è stato evidenziato da molti e neanche dal tecnico a fine gara, ma non è passato inosservato allo stesso difensore del Napoli che, sui social, ha chiestoai tifosi “Vorrei esprimere le mie più profonde scuse ai miei compagni di squadra e ai tifosi. Siamo riusciti a vinceregrazie a loro. Ma glimipiù. La prossima volta aiuterò meglio la squadra”. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

