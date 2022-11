Inter | a giugno la vera valutazione su Brozovic | il futuro considera anche una novità

Eurosport IT

... considerando il palo colpito dal Lecce a tempo scaduto, le occasioni clamorose fallite dall', ... Resta, però, il fatto che il suo contratto scade a. E le richieste per il rinnovo, stando ...... a marzo il via alle qualificazioni a Euro2024 , in programma in Germania, al'appuntamento ... Difensori: Francesco Acerbi (), Alessandro Bastoni (), Leonardo Bonucci (Juventus), ... Juventus: Karsdorp a gennaio, Milinkovic-Savic a giugno. Inter su Jesus Vazquez. Milan, 200 milioni per i rinnovi Le voci sul futuro di Edin Dzeko continuano a rincorrersi, ma presto avranno un lieto fine. L' Inter ha deciso di blindare il proprio attaccante proponendogli un rinnovo del contratto, in scadenza nel ...Oltre ai rientri di Pogba e Chiesa, due acquisti di lusso per gennaio, la Juventus vorrebbe regalare ad Allegri anche un giocatore sulla fascia, in grado di esaltarsi nel 3-5-2 utilizzato in questa st ...