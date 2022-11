I segreti di Wind River e quei veri omicidi rimasti irrisolti

FILM Su Rai 4 dalle 21.20 IdiRiver. Cory Lambert è un cacciatore di predatori nella riserva indiana diRiver, perduta nell'immensità selvaggia del Wyoming. Sulle tracce di un ...Ultima delle sue creazioni ad avere un inatteso ma plausibile sequel , anche se stavolta non avrà la sua firma, è il bellissimo neowestern/noir/crime politico IdiRiver , uscito nel ...La regista Kari Skogland dirigerà il sequel de I segreti di Wind River, il film di Taylor Sheridan del 2017 con Jeremy Renner.Il film Wind River, scritto e diretto da Taylor Sheridan, avrà un sequel intitolato The Next Chapter, realizzato da Kari Skogland.