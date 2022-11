GP Brasile | Qualifiche | clamorosa pole per Kevin Magnussen!

(Di sabato 12 novembre 2022) Il guizzo che non ti aspetti e che genera, con i titoli ormai in archivio, simpatia da tutto il paddock della Formula 1. Se le ricorderà a lungo ledel GP delil pilota daneseMagnussen: arrivato per sostituire il licenziato Nikita Mazepin dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, il corridore si è calato alla perfezione nella realtà di F1 a stelle e strisce mostrando costanza nei risultati. Nell’ultimo appuntamento, poi, il grande acuto: la primaposition conquistata in carriera si una Haas che è riuscita a mettere in fila tutte le altre vetture approdando fino al Q3 e stupendo poi tutti. Anche il bicampione del mondo Max Verstappen su Red Bull che si è dovuto accodare al secondo posto. Chiude questo podio virtuale all’alba della Sprint Race la Mercedes di Gerorge Russell che ha ...

Nell'attesa che una tra Fia e Liberty Media si svegli, cominciando a conteggiare anche le vittorie nelle Sprint come una voce a sé stante (Sebastian Vettel lo chiede a gran voce dall'estate 2021), ...