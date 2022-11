Benevento | minaccia anziana e carabinieri con il coltello | bloccato con il taser

(Di sabato 12 novembre 2022) A, per la prima volta, iutilizzano il. I militari della compagnia dilo hanno utilizzato per bloccare un 44enne che liva con uned un bicchiere di vetro rotto. L’intervento è avvenuto intorno alle 3 in un’abitazione di Fragneto Monforte: isono stati chiamati da un’signorata dal nipote convivente, affetto da problemi psichici, armato di unda cucina. Al loro arrivo nell’abitazione, ihanno constatato la presenza dell’uomo, il qualeva di aggredire brandendo unda cucina di circa 30 centimetri. Un militare ha quindi utilizzato per due volte il ...

Il coltello e il bicchiere sono stati sequestrati e il 44enne è stato denunciato in stato di libertà peraggravata alla Procura di. Era accusato di aver perseguitato il compagno della sua ex, ma il Gup del Tribunale di Roma ha deciso il non luogo a procedere, perchè il fatto non sussiste, nei suoi confronti. Lui è un ...A Benevento, per la prima volta, i Carabinieri utilizzano il taser. I militari della compagnia di Benevento lo hanno utilizzato per bloccare un 44enne che li minacciava con un coltello ed un bicchiere ...I carabinieri sono stati chiamati da un’anziana signora minacciata dal nipote convivente, affetto da problemi psichici, armato di un coltello da cucina ...