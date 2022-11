Autobus si ribalta | è una tragedia | 19 morti e sei feriti

(Di sabato 12 novembre 2022) Almeno 19 persone sono rimaste uccise e sei ferite in un gravissimo incidente stradale avvenuto oggi, sabato 12 novembre 2022. Il minibus su cui viaggiavano si èto, sembra per il malfunzionamento del volante del mezzo. ( dopo le foto) Il tragico sinistro è avvenuto nella zona del delta del Nilo, nel nord dell’Egitto. Secondo quanto ha riferito ai media il ministero della Salute egiziano, il minibus è precipitato in un canale. Alcuni media egiziani hanno affermato che l’incidente è stato causato da un volante malfunzionante, senza specificare ulteriori dettagli. L’trasportava 35 persone quando è uscito dalla carreggiata dell’autostrada sui cui viaggiava ed è caduto nel canale Mansoura ad Aga.Un funzionario del ministero della salute, ha detto al Mirror che tra le vittime ci sarebbero anche tre bambini, ma le nazionalità sono ...

