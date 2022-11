Atalanta-Inter | Inzaghi alla vigilia | “Sarà una partita impegnativa”

(Di sabato 12 novembre 2022) Simonedi, match della quindicesima giornata della Serie A 2022/2023 Domani l’impegnata nella quindicesima giornata della Serie A 2022/2023 contro l’di Gian Piero Gasperini.del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match ai microfoni diTV. Ecco le sue parole. Si chiude l’anno con uno scontro diretto in un campo storicamente difficile contro un’che come stile di gioco assomiglia all’: cosa farà la differenza?“Sappiamo cheuna, faranno la differenza le ...

...00 Eagles Cividale - Nardò basketball VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:30 Monza - Vallefoglia 21:00 Novara - Chieri VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Piacenza - Perugia CALCIO - SERIE A 12:30...... il Napoli è ospite del Verona Seconda giornata tra sabato 20 agosto e lunedì 22 agosto: Il Milan va a Bergamo nella difficile trasferta contro l'. L'ospita lo Spezia, la Juve chiude ...per il profilo dell’Atalanta e i giocatori nella rosa dell’Atalanta, ci sta quel tipo di partita. Purtroppo non è andata bene”. Chi giocherà con l’Inter “Non faccio la formazione, De Roon non è ...'Faranno la differenza le motivazioni che le due squadre riusciranno a mettere in campo'.APPIANO GENTILE (ITALPRESS) - 'Sappiamo che sarà una ...