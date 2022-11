Atalanta-Inter | Gasperini | “La società deve decidere cosa fare | Scudetto o far crescere i giovani?”

(Di sabato 12 novembre 2022) Il tecnico dell’, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’. Ecco le sue parole: “Non c’è mai una strada nella stessa direzione, ma l’importante è che ci sia una visione d’insieme. Domani ci sarà un’altra partita di alto livello, chiude questa prima parte di una stagione anomala, con una lunghissima pausa. Arrivano due squadre a pari punti che cercheranno di finire bene questa prima parte di stagione. Oltre le aspettative? Le mie valutazioni sono le mie, il calcio è bello perché ognuno puòle sue. Sarà una nuova stagione dopo il Mondiale? Difficilmente il mercato di gennaio può modificare tantissimo il valore delle squadre. Quest’anno penso che sia difficile anche dal punto di vista economico, sono convinto che da gennaio sarà un’altra stagione, ma è ...

Tre non sarebbe il numero perfetto, stavolta. Perché per l'è il terzo 'scontro diretto' consecutivo dopo Lazio e Napoli - peraltro il terzo di fila in ... anche contro l', ...Visto l'andamento della squadra e le disastrose prove contro, Fiorentina e Torino le speranze ... Contro i pugliesi che sono reduci dalla bella vittoria contro l'che ha consolidato una ...Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Inter. Ecco le sue parole.Le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Inter: l'allenatore si è espresso sul futuro, sulla sconfitta di Lecce e sulle condizioni di ...