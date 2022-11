Il Post

Negli Stati Uniti, con la vittoria del democratico Marc Kelly in Arizona è testa a testa in Senato fra i Repubblicani e appunto: 49 a testa quandoil risultato in Nevada mentre la competizione della Georgia andrà al ballottaggio, il 6 dicembre prossimo. Se i due partiti si divideranno i restanti due seggi, i ...I numeri , al momento , ci dicono che ihanno perso la Camera (lo spoglio ancora di alcune schede, ci vorrà ancora un pò , ma le previsioni vanno tutte in questa direzione, per ... Ai Democratici manca un seggio per controllare il Senato americano Ci vorranno giorni per i risultati definitivi, tra riconti e contestazioni. Ma il senso del voto di Midterm appare chiaro (l'analisi) ...I dati, a scrutinio ancora in corso, mostrano che non c’è stata l’ondata rossa che ci si aspettava. Se anche i repubblicani conquistassero Camera e Senato, avrebbero un margine molto ridotto. E, a dif ...