Udinese | Sottil | “Non andremo al Maradona per veder giocare il Napoli”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) Andreaha parlato alla vigilia di, quindicesimo turno del campionato di Serie A 2022/2023. Così il tecnico dei friulani: “Vogliamo portare via punti. Ci teniamo a chiudere bene l’anno. Sappiamo che sarà un avversario difficile da affrontare. Cercheremo di metterli in difficoltà con tutto quello che sappiamo fare. Nonal ‘’ solo perloro. Noi abbiamo armi e qualità. Questo è sempre stato il nostro modo di pensare e fare calcio. Contro ilserve una performance speciale. La determinazione avuta con lo Spezia e nelle precedenti gare dobbiamo proiettarla anche a domani. Fisicamente la squadra sta bene. Solo con la ‘cazzimma’ non puoi, in questa categoria, fare questi risultati e gol negli ultimi ...