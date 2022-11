TS – Fantacalcio Udinese | Sottil su Nuytinck in vista del Napoli

(Di venerdì 11 novembre 2022) 2022-11-11 21:42:21 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: UDINE – “Ci teniamo a chiudere bene. Cercheremo di mettere in difficoltà ilcon tutto quello che sappiamo fare. Non andremo al Maradona a veder giocare solo loro. Noi abbiamo armi e qualità. Questo è sempre stato il nostro modo di pensare e fare calcio”. Lo ha affermato Andrea, alle telecamere diTv, alla vigilia della trasferta a casa della capolista. Per il tecnico, una prestazione normale con ilnon basta: “Serve una performance speciale. La determinazione avuta con lo Spezia e nelle precedenti gare dobbiamo proiettarla anche a domani. Fisicamente la squadra sta bene. Quello che sto costruendo con i ragazzi da quando ho iniziato, è di non accontentarsi mai. Domani dovrà essere lo stesso. Dobbiamo giocare come se ...

Fantacalcio ®

...è sempre più probabile un suo forfait per il match in programma domani alle 15 contro l'. ....it per AdnkronosConsiglie Probabili Formazioni della quindicesima giornata di Serie AEmpoli - ... Bianchetti non ci entusiasma RISCHIATUTTO: Satriano è il grande rischio di giornataNapoli -sabato ... Kvaratskhelia out con l'Udinese, a rischio anche l'amichevole col Marocco LA SPEZIA - Con una nota sui propri canali ufficiali, lo Spezia ha comunicato l'entità dell'infortunio del laterale Arkadiusz Reca, ko nel turno infrasettimanale con l' Udinese. Salterà l'ultima sfida ...Fantacalcio, 5 portieri da evitare per la 15ª giornata di Serie A. I nomi da non schierare per cercare punti bonus altrove.