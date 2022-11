TALE E QUALE SHOW | CARLO CONTI PROCLAMA IL CAMPIONE DELLA DODICESIMA EDIZIONE

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 11 novembre 2022) Una serata con i protagonisti di questain attesa del Torneo dei Campioni, tra una settimana. Negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma il settimo appuntamento dicondotto da, in onda venerdì 11 novembre alle 21.25 su Rai1. Una puntata che proclamerà ildi12 e che sarà anche una serata importante per il restoclassifica. I migliori protagonisti di questasfideranno i migliori dell’undicesima nel Torneo dei Campioni che sarà trasmesso venerdì 18 novembre: in palio in quel caso ci sarà il titolo didi...