Spinalbese | arriva la confessione e la scelta notturna di Giaele | “Non posso mentire”

Leggi su biccy

(Di venerdì 11 novembre 2022) Negli ultimi giorniDe Donà era delusa e arrabbiata con Antonino, che secondo lei si era allontanato a causa dei nuovi ingrassi, soprattutto quello di Oriana Marzoli. La gieffina si è sfogata con Patrizia, Wilma e Charlie, che le hanno suggerito di lasciar stare Antonino e concentrarsi sul suo matrimonio, visto che Brad era ferito per il mezzo flirt con. Ieri sera la ragazza durante la puntata del GF Vip ha ammesso senza girarci troppo intorno di provare qualcosa per il coinquilino, ma ha anche aggiunto: “Non è paragonabile all’amore che ho per mio marito“. Apiace Antonino… ma l’amore, per lei, è totalmente altrove. Basterà questa ammissione a placare i sospetti dei suoi compagni? #GFVIP pic.twitter.com/ftWJM0olkl — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 10, ...