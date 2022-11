Sedotto e abbandonato | ora il Milan non lo vuole più

Il Fatto Quotidiano

E perché Rui Patricio si inventa quella che è finora la sua migliore parata stagionale sul tiro dell'indemoniato Frattesi, l'exe (per ora)dalla Roma sul mercato, che poi sfiora ..."Mi hanno telefonato tutti i giornali , ma sono in silenzio stampa. Sulle questioni regionali non rilascio dichiarazioni ". Carlo Cottarelli non va oltre il no comment all'indomani del week end che l'... Lombardia, Cottarelli sedotto e abbandonato: da ‘quasi premier’ nel 2018 a ‘quasi candidato… Il Milan continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: la società rossonera ora non è più intenzionata ad acquistarlo ...Pinamonti pareggia il gol di Abraham La Roma sorride per cinque minuti scarsi e poi torna triste. Il tempo che trascorre tra il gol di Abraham e il pareggio del Sassuolo è l’unico momento di sollievo ...