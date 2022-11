Scoppia la passione al “GF Vip” | Signorini è sconvolto

(Di venerdì 11 novembre 2022) News Tv. Un vortice ditravolge Marco Bellavia e Pamela Prati che si rivedono dopo tanto tempo e regalano un bacio romantico a questo GF Vip. È successo durante la puntata di ieri, giovedì 10 novembre, sotto gli occhi increduli di Alfonso. Marco e Pamela si erano avvicinati durante le prime settimane del GF Vip, prima che lui abbandonasse la casa. A quanto pare, tra i due si è instaurato un forte legame, sebbene entrambi all’inizio non sembravano essere troppo convinti l’uno dell’altra. Nascerà una storia d’amore lontano dalle telecamere del reality? Il bacio tra Pamela Prati e Marco Bellavia lascia Alfonsosenza parole È Pamela Prati l’eliminata della puntata di ieri, giovedì 10 novembre, del GF Vip. Avrebbe preferito continuare il suo percorso in Casa, ma nonostante tutto Pamela ha accettato di buon ...

ilGiornale.it

... l'impegno e soprattutto lache abbiamo sempre messo in quello che facciamo, io e i miei ... "Il cuore cidi gioia" - Ci riferisce Umberto Trani - "Sapevamo tutti delle grandi ...Chissà se anche Belen Rodriguez si è accorta dell'intesa nata tra il suo ex, Antonino Spinalbese e la modella veneta Giaele De Donà . Nella casa del Grande fratello vip i due sono sempre più vicini e ... Scoppia la passione al Gf Vip: Antonino Spinalbese bacia Giaele In programma alle 14 di sabato, il match d’altra classifica in Serie B tra Bari e Sudtirol, nelle ultime ore, è balzato agli onori delle cronache per vicende extra calcistiche legate al possibile ...Il cibo al Grande Fratello Vip è spesso oggetto di discussione tra gli abitanti della casa, ma qualcuno recentemente è stato accusato di aver “rotto gli spaghetti con il cucchiaio”, facendo scoppiare ...