Rinnovi Milan | c' è una priorità | non è Leao | né Bennacer

(Di venerdì 11 novembre 2022) Giroud il prossimo da blindare: ilvuole farlo entro gennaio Ma ben prima dei casi, come scrive la Gazzetta dello Sport, ilha un'altra. Trattenere almeno per ...

1 A casatiene banco la questione legata aidei contratti. Ieri è arrivata la firma del difensore francese Kalulu fino al 2027 con tanto di aumento di stipendio. Come si legge su Tuttosport , ora ...Ilcontinua a pensare aicontrattuali, con una priorità assoluta dopo la firma di Kalulu giunta ufficialmente ieri. Ilintende sfruttare questo periodo di sosta per i Mondiali per ...Il Milan continua a pensare ai rinnovi contrattuali, con una priorità assoluta dopo la firma di Kalulu giunta ufficialmente ieri.Il difensore ha deciso di non trattare sulla base dell'offerta del Psg: ok ai 6 milioni di euro, annuncio entro fine mese ...