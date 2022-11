Nettuno | il video della Protezione Civile per fronteggiare il periodo invernale

(Di venerdì 11 novembre 2022)– Verrà proiettato oggi ilrealizzato lo scorso 14 ottobre 2022 in occasioneSettimana NazionaleL’appuntamento è per l’11 novembre alle ore 15.30 presso la Sala Giunta del Comune dialla presenza del Commissario Straordinario Dr. Bruno Strati, dei rappresentantie dei Vigili del Fuoco. Nell’occasione verrà affrontato il temasicurezza con l’illustrazione delle misure previste dal piano comunale e delle norme di prevenzione per il rischio idraulico e idrogeologico, con particolare attenzione rivolta ai plessi scolastici del territorio. Interverranno: Il comandantepolizia locale di ...

