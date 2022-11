Monza | Di Gregorio e Izzo | da promossi a bocciati

(Di venerdì 11 novembre 2022) Finora erano state due presenze positive nella stagione del. In particolare perché Diavevano lasciato un segno molto netto in due prestazioni che avevano portato punti alla squadra brianzola. Il portiere era stato meritevole di una promozione a pienissimi voti nella trasferta di Lecce, dove ilaveva mosso la classifica. Il difensore era stato il protagonista assoluto del debutto di Palladino: in-Juventus aveva indotto Di Maria a commettere il fallo da espulsione e si era dimostrato implacabile agendo in entrambe le fasce. Nella sconfitta con la Lazio, secondo le pagelle de La Gazzetta dello Sport, sono loro due icon un 5 in pagella perché responsabili nell’azione decisiva. Ecco i giudizi: DI– «Respinge male ...

Finora erano state due presenze positive nella stagione del. In particolare perché Die Izzo avevano lasciato un segno molto netto in due prestazioni che avevano portato punti alla squadra brianzola. Il portiere era stato meritevole di una ...Inzaghi- Salernitana (domenica, ore 15:00)(3 - 4 - 2 - 1) : Di; Marlon, Caldirola, Izzo; Birindelli, Rovella, Colpani, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna. All. Palladino ...Le pagelle e highlights di Lazio - Monza, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2022/2023: Romero è il migliore del match ...Finora erano state due presenze positive nella stagione del Monza. In particolare perché Di Gregorio e Izzo avevano lasciato un segno molto netto in due prestazioni che avevano portato punti alla squa ...