Migranti | Meloni | “Invece che l’Italia | vanno isolati gli scafisti” Mattarella | “Servono scelte condivise in Ue” | Parigi | “Si è rotta la fiducia”

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Io penso che sarebbe meglio isolare gli” e non. Così la premier Giorgiain conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla presa di posizione della Francia circa la nave Ocean Viking, con a bordo 234soccorsi nel Mediterraneo. L’imbarcazione è stata accolta a Tolone, ma il governo francese ha alzato i L'articolo proviene da Inews24.it.

In mezzo, le dichiarazioni del leader della Lega Sullo stesso argomento: L'errore di Palazzo Chigi suiche ha scatenato la reazione della Francia, la guerra a Parigi suie l'......come quello deiha ribadito che sevono 'scelte condivise dell'Unione europea'. FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Festa forze armate, Mattarella e...Roma, 11 nov - “Sono rimasta molto colpita dalla reazione aggressiva del governo francese, incomprensibile e ingiustificata. La nave Ocean Viking è la prima nave di una Ong che abbia mai attraccato in ...ROMA – Il caso diplomatico tra Italia e Francia sui 234 migranti della Ocean Viking non accenna a placarsi. Oggi la premier Giorgia Meloni ha risposto all’Eliseo, che ieri ha annunciato l’accoglienza ...