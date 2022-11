Manichino della Meloni a testa in giù | FdI insorge

(Di venerdì 11 novembre 2022) A Bologna, durante una manifestazione dei centri sociali è comparso unin giù con le sembianzepresidente del Consiglio, Giorgia. Le immagini sono comparse su alcuni social dei collettivi che sottolineano che la premier "non è la benvenuta a Bologna". Immediate le reazioni da Fratelli d'Italia. Il capogruppo alla Camera, Tommaso Foti, ha detto che "sacrosanto è il diritto di manifestare il proprio dissenso. Inaccettabile è invece l`incitamento alla violenza. Il Pd prenda immediatamente le distanze dall`ennesimo vergognoso episodio di demonizzazione dell`avversario politico".Le reazioniPer Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di FdI "ildi Giorgiaimpiccato ain giù in piazza a Bologna è un ...

Così il ministroCultura, Gennaro Sangiuliano, condanna l'episodio di ieri sera quando uncon le fattezze del presidente del Consiglio è stato appeso a testa in giù durante una ...... infatti, contribuire a mantenere sana la vita politica, mentre messaggi e comportamenti intimidatori di questo tenore preoccupano, disorientano e accendono certi ricordi buistoria...Durante una manifestazione dei collettivi contro il nuovo governo guidato da Fratelli d’Italia, un manichino raffigurante Giorgia Meloni è stato appeso a testa in giù in piazza a Bologna. Un gesto ver ...Il sindaco getta acqua sul fuoco invitando la premier in città. L'ira di Fratelli d'Italia: «Occorre porre un argine» ...