«La reazione francese è incomprensibile L' Italia non può essere l' unico porto di sbarco dell' Europa»

(Di venerdì 11 novembre 2022) «Sono rimasta molto colpita dallaaggressivaa Francia che dal mio punto di vista èe ingiustificabile. Solo ieri l’ha fatto sbarcare 600 persone e qui, di fronte a 234 persone arrivate in Francia, saltano le relazioni diplomatiche???». Giorgia Meloni non gira nemmeno troppo attorno al noccioloa questione sullo scontro diplomatico scoppiato ieri con Parigi per la vicendaa nave Ong Ocean Viking respinta dall'e che oggi ha attraccato aldi Tolone dove sono state sbarcate tutti i migranti a bordo. Una vicenda che aveva portato alle pesantissime dichiarazioni del Ministro'Internoche ha annunciato l'interruzione degli accordi sui ricollocamenti ...

