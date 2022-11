Il Dottor Stefano Scavia è il primo medico in Italia a conseguire la prestigiosa certificazione di eccellenza I A O

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Laureato in Odontoiatria con specializzazione in Chirurgia orale e Master in Implantologia, direttore sanitario e responsabile del centro Odontoaesthetics, ilè ilno ad aver conseguito laI.A.O. (International Academy of Osseointegration), espressione moderna di professionisti odontoiatri attenti a proposte culturali e formative di qualità. Ho deciso di raggiungerlo per congratularmi con lui e saperne qualcosa di più a riguardo. “E' stato un percorso lunghissimo e particolare, durato quasi due anni”-sottolinea-“un percorso di alta formazione intervallato da momenti di verifica con test molto severi. Gli step finali prevedono due test didattici, con ben 303 ...