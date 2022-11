Ignazio Moser e Cecilia si sposano | la reazione del padre di lui

Durante un week end trascorso in montagna per il ponte di Ognissanti,ha chiesto la mano di Cecilia preparando tutto con molta cura: atmosfera soft, candele a formare un cuore e l'...... attesa per il faccia a faccia in tribunalee Cecilia Rodriguez si sposano, la proposta romanticissima Articoli più letti Taranto, neonata morta: aveva dormito nel lettone dei genitori ...Tale mamma, tale figlia. Belen ha condiviso sui social una foto della mamma Veronica Cozzani all'età di 19 anni, in cui è evidente la somiglianza tra le due. Non è ...Pochi giorni fa, a sorpresa per tutti i fan della coppia, è stato pubblicato un video in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. Questo vuol dire che pre ...