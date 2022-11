Herzog | domenica mandato a Netanyahu per governo

Agenzia ANSA

Il presidente Isaac Herzog ha annunciato che incaricherà Benyamin Netanyahu di formare il nuovo governo israeliano. Netanyahu - secondo l'ufficio di Herzog - sarà ricevuto domenica prossima per avere l'incarico formale. L'annuncio di Herzog è avvenuto al termine delle audizioni dei partiti nella nuova Knesset. Per Netanyahu si sono espressi 64 deputati. Dopo 5 elezioni in poco più di tre anni e mezzo, Israele sembra poter contare su una maggioranza stabile.