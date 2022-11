Graziani | «Roma | gli esterni non attaccano»

(Di venerdì 11 novembre 2022) Francescoha parlato con La Gazzetta dello Sport della situazione delladopo il pareggio con il Sassuolo. SORPRESA PER IL PARI – «Direi di sì, perché dopo la sconfitta nel derby pensavo che ci potesse essere una reazione a livello di personalità e di gioco. Mi aspettavo una qualità maggiore e invece è stato un pari giusto. Anzi, se c’è una squadra che forse avrebbe meritato di vincere quella è il Sassuolo». LANON SEGNA – «Per me il 3-5-2 è penalizzante da punto di vista offensivo, laattacca di solito l’area con pochi uomini. L’Atalanta ad esempio va sempre dentro con almeno 5 giocatori, nellala fase offensiva coinvolge Abraham, Dybala, un po’ Zaniolo o Pellegrini. Ma manca l’apporto offensivo degli, ad esempio. Mi viene in mente l’Inter ...

Anche Francesco Graziani si è espresso sul discusso caso Karsdorp, nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.Le parole di Graziani sul caso Karsdorp Francesco Graziani ha commentato il caso Mourinho-Karsdorp: "Sinceramente non mi sarei comportato come Mou. I panni sporchi si lavano in famiglia: gliene avrei ..."