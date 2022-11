Gevi Napoli Basket | inizia la IBSA Next Gen Cup per la squadra Under 19

CalcioNapoli24

Basket 2022 - 2023 Serie A Squadra'Avevamo preso Emmitt Williams convinti che potesse essere il giocatore giusto per la nostra squadra, purtroppo l'infortunio che ha subito ha cambiato i nostri piani. Siamo stati bravi ...Basket 2022 - 2023 Serie A SquadraDopo soli 5 minuti disputati in maglia azzurra domenica scorsa a Venezia, Emmitt Williams lascia laBasket. Il cestista americano ha, infatti, rescisso consensualmente l'... Gevi Napoli Basket-Nutribullet Treviso, biglietti in vendita: prezzi e dettagli La Gevi Napoli Basket comunica che da quest’oggi, venerdì 11 novembre, alle ore 12,00, è aperta la prevendita per il match tra la Gevi e la Nutribullett Treviso, in programma domenica 20 novembre alle ...E' già tempo di sosta del campionato per gli impegni della nazionale. La Gevi Napoli tornerà in campo tra 10 giorni, il 20 novembre, ...