Elisabetta Gregoraci | spacco esagerato per lo shopping con Nathan Falco

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Per un genitore non ci sono momenti più belli di quelli trascorsi con i propri bambini. E’ vero per tutti, vip compresi. Lo sa bene anche, che adora passare il tempo libero insieme al figlioBriatore. Impegnatissimi entrambi, tra lavoro, scuola, attività varie, mamma e figlio si sono ritagliati un pomeriggio per un po’ dia Milano. Insieme a New York Al party di HalloweenIl profilo diè pieno di immagini in compagnia diBriatore. Di recente i due si sono regalati un viaggio a New York per festeggiare Halloween. Lì hanno presenziato anche all’esclusiva festa annuale organizzata da Heidi Klum. Se la top era spaventosa travestita da verme, la showgirl italiana ...