Edoardo Donnamaria sbotta contro Signorini e lancia l’accusa | “Non è vero!”

(Di venerdì 11 novembre 2022)hatoAlfonsondo una pesante accusa durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip 7.è uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico del piccolo schermo in quanto fin dall’inizio del suo percorso nella casa più spiata d’Italia del GF Vip non si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

... 2.596.000 telespettatori pari al 20,71% di share Il cast completo Alberto De Pisis Antonella Fiordelisi Antonino Spinalbese Attilio Romita Charlie Gnocchi Daniele Dal Moro...Antonella Fiordelisi , dopo aver visto una clip die Micol Incorvaia fumare insieme in giardino, si è arrabbiata moltissimo, ricevendo la giustificazione del suo fidanzato.invita Micol a fumare e poi nega tutto "È stato ...Cos’è successo ieri sera in puntata: Micol Incorvaia stanca di Antonella Fiordelisi Come detto poc’anzi, ieri sera in puntata è esploso il caos tra l’ex di Edoardo Donnamaria e Antonella. In ...Edoardo Donnamaria ha sbottato contro Alfonso Signorini lanciando una pesante accusa al Grande Fratello Vip 7.