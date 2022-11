Cinghiale aggredisce 92enne | è gravissimo | ha perso un braccio e una gamba

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 novembre 2022) Unè stato aggredito da unche si era intrufolato nell’azienda agricola del figlio, a Mantova: l’anziano è in gravi condizioni dopo aver riportato ferite a une a una, che gli sono stati amputati. Trasportato in eliambulanza all’ospedale di Cremona, si trova nel reparto di rianimazione dopo il drammatico incidente. I fatti risalgono a mercoledì 9 novembre, sono avvenuti in un complesso di San Giovanni del Dosso, nel basso mantovano. La vittima era da sola nella sua abitazione quando è stato allarmato dal continuo latrato dei suoi cani. È uscito e nell’aia ha notato ilche vagava: dopo essersi avvicinato all’animale, quest’ultimo – forse spaventato dall’atteggiamento dell’uomo – ha puntato verso di lui e lo ha caricato, mordendolo in diversi punti. Il figlio e il ...