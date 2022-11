Alla scoperta del progetto “Rinnovino”

Leggi su zon

(Di venerdì 11 novembre 2022) Dagli scarti del processo di vinificazione è possibile ottenere prodotti cosmetici a base di polifenoli. Questa è stata la prima riflessione che ha dato il via alOperativo di Innovazione (POI) il cui acronimo è “”. Il“Recupero INNOvativo e green dei sottoprodotti ottenuti dpreparazione del VINO” si è posto come obiettivo quello di trasformare un problema di smaltimento in un’opportunità doppia, portando ad un prodotto innovativo di interesse nutraceutico/cosmeceutico e un certo recupero energetico, riducendo allo stesso tempo volume e impatto degli scarti. Ilè stato finanziato con i fondi del PSR Campania 2014/2020 – MIS. 19 – GAL Terra E’ Vita – Tipologia Intervento 16.1.1 “Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e ...