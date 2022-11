Academy | gli impegni blucerchiati del fine settimana

Leggi su seriea24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 12 e domenica 13 novembre. Primavera (all. Felice Tufano)Campionato, 12.a giornata: Napoli-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “Piccolo” di Cercola, Napoli) U18 (all. Antonio Rizzolo)Campionato, 9.a giornata: Sampdoria-Roma (domenica ore 11.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco) U17 (all. Erminio Russo)Amichevole: Inter-Sampdoria (sabato ore 11.00, campo sportivo “Suning/Konami” di Milano) U16 (all. Matteo Pastorino)Campionato, 6.a giornata: Spezia-Sampdoria (domenica ore 15.00, campo sportivo “Ferdeghini” di La Spezia) U15 (all. Marco Ferri)Campionato, 6.a giornata: Spezia-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “Ferdeghini” di La Spezia) U14 (all. Alessio Ambrosi)Campionato, 6.a giornata: Sampdoria-Genoa (sabato ore 17.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco) U13 (all. ...