Uova contro Carlo | monarchia complice dello schiavismo

...di attualita' anche dalla protesta globaleil razzismo di movimenti come 'Black Lives Matter'. Ne ha fatto le spese oggi re Carlo III, bersagliato - ma non colpito - da un lancio dinella ...... lo yacht di Paul Allen POLVERIZZATI TUTTI I RECORD La collezione di Paul Allen all'asta: ecco tutti i prezzi il re e la moglie non colpiti Lancia trere Carlo e Camilla, arrestato a York ...Mentre attraversano il centro cittadino, un uomo nascosto nella folla ha lanciato alcune uova nella loro direzione. Ecco il video ...Re Carlo e la regina consorte Camilla, a York per l’inaugurazione di una statua dedicata all regina Elisabetta II, sono stati contestati da un ...