Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 10 11 22

(Di giovedì 10 novembre 2022) Io comunque inizio a pensare che sia una congiura, tipo che la redazione divuole testare la resistenza del telespettatore e per questo dopo averci rifilato tre puntate DI FILA con protagonista Ida Platano, oggi siamo stati tre quarti diappresso a una rauca, e più stordita del solito, Gemma Galgani. Cioè, oggettivamente, la staffetta Ida–Gemma no stop per 4 puntate è roba che se alla fine restiamo tutti vivi entriamo nel guinnes dei primati, eh. Tra l’altro, non so se avete notato, ma ormai la Platano è così one woman show che quando Queen Mary l’ha interpellata rispetto all’uscita di Gemma con quel Franco, lei ha liquidato la questione con mezza frase e ha cercato di riappropriarsi dell’ennesimo blocco incentrato su di lei, parlando dei presunti dialoghi e ammiccamenti a distanza tra Alessandro e Roberta. Cioè, ...