Trieste | appare una scritta antisemita sulla sinagoga Aperte le indagini

(Di giovedì 10 novembre 2022) «Gli ebrei sono i novi razzisti e fascisti». Questo è quello che si legge nellache da ieri notte imbratta il muro delladicon tanto di errore grammaticale. La Digos ha già aperto leper individuare i responsabili anche avvalendosi dell’aiuto delle telecamere di sorveglianza, numerose nell’area del centro città, non lontana dal tribunale. Nei filmati si può vedere la silhouette di una persona, riconoscibile, che rapidamente si allontana dal luogo di culto all’ora in cui è comparsa la. Non è la prima volta che ladi– tra le più grandi d’Europa – viene presa di mira da atti vandalici di questo tipo. Già nel 2019 un trentenne italiano aveva infranto due finestre della struttura affermando che: «Io gli ebrei li ...

