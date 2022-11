Temptation Island | Mediaset annuncia il ritorno del programma nel 2023

(Di giovedì 10 novembre 2022) È questa la decisione ufficiale ditornerà in onda su canale 5 nell’estate deltorna in onda suritorna nelCambio diper casache ha deciso di ripristinare il reality show delle tentazioni. A confermare quanto detto è l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa tenutasi oggi 10 novembre. I fan che per un anno hanno fatto a meno di, possono ora iniziare il conto alla rovescia. L’ad dinon ha mai fornito una spiegazione per motivare la cancellazione dal palinsesto di ...

Grande ritorno in tv perche nell'estate 2023 si riprenderà la scena dopo un anno di stop. Il mondo social ha apprezzato. Il pubblico del piccolo schermo era rimasto deluso questa estate 2022 quando non ha ...Ci sarà il tanto atteso ritorno di. Il format che mette alla prova la solidità delle coppie partecipanti non può che andare in onda in estate e così occorrerà attendere la metà del ...ANCONA- La loro storia sotto i riflettori. Adesso anche all'interno di un libro, dall'inequivocabile titolo "Destinati insieme" già in vendita su Amazon e nelle ...Temptation Island dopo un anno di pausa torna nell'estate del 2023: La Talpa slitta ancora, si farà in autunno ...