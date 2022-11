Telecom Italia TIM | ricavi migliori delle previsioni

SoldiOnline.it

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo(+4,76%), Banco BPM (+3,61%), BPER (+3,18%) e Poste Italiane (+2,99%). I più forti ribassi, invece, si verificano ...A Piazza Affari trimestrali in focus Prosegue intanto a Milano la serie delle trimestrali: ieri ha dato i numeria Borsa chiusa e al momento non ci sono novità sul tema rete, Poste ... Telecom Italia TIM, i conti dei primi nove mesi del 2022 Scambi positivi per il comparto telecomunicazioni in Italia, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.15 marzo 2023: consiglio di amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 20 aprile 2023: assemblea per l'approvazione del bila ...