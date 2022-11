Scherma | al via la Coppa del Mondo di sciabola ad Algeri con 17 azzurri

(Di giovedì 10 novembre 2022) Oggi adsi è aperta la stagione dideldi2022/23, con le prove preliminari delle prove individuali al maschile e al femminile. Per l’Italia, a partire da domani e sabato, andranno in pedana 9 ragazzi e 8 ragazze nel tabellone dei 64. Per quanto riguarda le donne saranno protagoniste Rossella Gregorio e Martina Criscio, già nel tabellone principale per la loro classifica, a cui si sono aggiunte le qualificate Battiston, Gargano, Passaro, Di Carlo, Fusetti e Rotili. Tra i maschi invece già in tabellone Luca Curatoli e Luigi Samele, mentre hanno superato le qualificazioni Torre, Gallo, Repetti, Mignuzzi, Cavaliere, Neri e Nuccio. SportFace.

Sulle pedane svizzere rivedremo all'opera anche Valerio Cuomo, che dopo la grande vittoria di Sochi a febbraio, perdi un infortunio non è riuscito a chiudere la stagione come voleva. Le ...Il clan aveva ottenuto dalla 'casa madre' in Calabria illibera ad operare con i metodi tipici ... Loera quello quindi di stringere patti mafiosi e agganciare decine di prestanome per ...Oggi ad Algeri si è aperta la stagione di Coppa del Mondo di sciabola 2022/23, con le prove preliminari delle prove individuali al maschile e al femminile. Per l’Italia, a partire da domani e sabato, ...La piazza, in cui saranno collocati due maxi schermi, verrà divisa in quattro settori. Sarà attivata una piattaforma informatica per raccogliere le prenotazioni per i posti ancora disponibili.