Santoro | maxi-ritardo da Floris? Sconcerto | lo zampino di Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tutti ad aspettare lui: Michele. L'ex giornalista Rai era atteso a DiMartedì nella puntata andata in onda l'8 novembre. Eppure un imprevisto lo ha portato in studio, da Giovanni, di parecchi minuti in. L'intervento del giornalista era infatti previsto a inizio puntata, subito dopo la copertina di Luca e Paolo, maè arrivato giusto in tempo per essere microfonato. Un'entrata, la sua, che ai telespettatori è sembrata normalissima ma che ha generato il panico in regia. Stando a un retroscena di TvBlog dietro alci sarebbe stato l'errore del tassista che stava portando lo stesso. L'uomo invece di dirigersi verso gli Studios di via Tiburtina, si stava dirigendo verso quelli di(presumibilmente al Palatino). ...